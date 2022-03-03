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Факты / Мир

Зеленский о переговорах с РФ: любое слово важнее выстрела

Анастасия Гевко редактор ленты
Зеленский о переговорах с РФ: любое слово важнее выстрела

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существуют вещи, в которых необходимы компромиссы, чтобы не погибали люди.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о необходимости переговоров с Российской Федерацией, которая напала на Украину.

При этом он подчеркнул, что даже во время проведения переговоров есть аспекты, в которых компромиссов быть не может.

– Потому что нельзя уйти сейчас и сказать: да, это ваша страна. Украина – часть России? Ну это же невозможно. Зачем предлагать вот такое, – сказал президент.

Он также рассказал, что не относится ко всем формулировкам, как к константе.

– Я считаю, что эти формулировки справедливы, раз та сторона готова уничтожить нас ради этих вопросов. Я имею ввиду, значит они справедливы для нашего диалога, потому что я хочу остановить войну. Вопрос диалога, вопрос балланса наших договоренностей и желаний. В любых переговорах есть смысл. Любое слово важнее выстрела. Если можешь сначала сказать, а потом выстрелить – делай так. Я живу такими принципами, – резюмировал Владимир Зеленский.

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