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Факты / Украина

Ужасаются своим потерям: СБУ перехватила разговор российских военных под Гостомелем

Наташа Тарчевська редактор ленты
Розгромлені війська РФ

Служба безопасности Украины обнародовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российских военных, вторгшихся на территорию нашей страны.

В частности, на кадрах видео слышен один из российских ОМОНовцев, который “докладывал” о ситуации под Гостомелем.

Поселок расположен в 30 км от Киева и с первого дня войны подвергся ударам со стороны врага.

Все ехали в одной колонне: красноярцы первыми, нашими вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими – СОБР кемеровский.

Красноярцы разбили вообще “в дым” из танков, из минометов. Наших разбили. Кемера успели отскочить и скрыться. Но и у них — один 200-й и три 300-е. О наших вообще ничего не известно. Сколько там “наваляло” нашим никто не знает.

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Потому что куча 200-х, а техника – разбита: СБУ обнародовала разговор российских оккупантов

Источник: СБУ

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