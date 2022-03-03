Ужасаются своим потерям: СБУ перехватила разговор российских военных под Гостомелем

Служба безопасности Украины обнародовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российских военных, вторгшихся на территорию нашей страны.

В частности, на кадрах видео слышен один из российских ОМОНовцев, который “докладывал” о ситуации под Гостомелем.

Поселок расположен в 30 км от Киева и с первого дня войны подвергся ударам со стороны врага.

Вже другий тиждень російські війська зазнають значних втрат, а їхній бойовий дух тане разом з весняним снігом. СБУ перехопила одну з розмов російських ОМОНівців, які обговорюють ситуацію під Гостомелем ⬇️ pic.twitter.com/kDSTr6H2S9 — СБ України (@ServiceSsu) March 3, 2022

Все ехали в одной колонне: красноярцы первыми, нашими вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими – СОБР кемеровский.

Красноярцы разбили вообще “в дым” из танков, из минометов. Наших разбили. Кемера успели отскочить и скрыться. Но и у них — один 200-й и три 300-е. О наших вообще ничего не известно. Сколько там “наваляло” нашим никто не знает.