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Вместе мы сила
Факты / Украина
Юля Захарченко |
Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.

О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
06:56 - 04 марта

Внимание! Кривой Рог воздушная тревога!

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06:55 - 04 марта

Днепр внимание – воздушная тревога! Всем в укрытие!

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03:35 - 04 марта

В Житомире воздушная тревога! Всем в укрытие!

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03:14 - 04 марта

В Днепре воздушная тревога!

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03:07 - 04 марта

Черноморск – воздушная тревога!

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02:55 - 04 марта

Южное – тревога! Всем в укрытие!

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02:51 - 04 марта

Одесса – воздушная тревога, всем в укрытие!

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02:49 - 04 марта

В Белой Церкви воздушная тревога!

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02:48 - 04 марта

На Волыни воздушная тревога!

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02:38 - 04 марта

Первомайск – воздушная тревога! Всем в укрытие!!

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