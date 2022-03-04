Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)
Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.
О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.
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06:56 - 04 марта
Внимание! Кривой Рог воздушная тревога!
06:55 - 04 марта
Днепр внимание – воздушная тревога! Всем в укрытие!
03:35 - 04 марта
В Житомире воздушная тревога! Всем в укрытие!
03:14 - 04 марта
В Днепре воздушная тревога!
03:07 - 04 марта
Черноморск – воздушная тревога!
02:55 - 04 марта
Южное – тревога! Всем в укрытие!
02:51 - 04 марта
Одесса – воздушная тревога, всем в укрытие!
02:49 - 04 марта
В Белой Церкви воздушная тревога!
02:48 - 04 марта
На Волыни воздушная тревога!
02:38 - 04 марта
Первомайск – воздушная тревога! Всем в укрытие!!