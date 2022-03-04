ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина

Фрегат Гетман Сагайдачный затопили, чтобы он не достался врагу – Резников

Юлия Соколова редактор ленты
фрегат Гетьман Сагайдачний

Флагман Военно-Морских сил ВСУ фрегат Гетман Сагайдачный было решено затопить, чтобы он не достался российским войскам.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам главы Минобороны, корабль находился на ремонте.

– Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат Гетман Сагайдачный не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный. Главное сейчас – устоять, — подчеркнул Резников.

Фрегат Гетман Сагайдачный – многоцелевой корабль, флагман ВМС Украины. Он был спущен на воду в 1992 году, а в следующем году включен в боевой состав Военно-Морских сил.

Фрегат был назван в честь украинского гетмана Петра Сагайдачного.

В последнее время корабль находился в порту Николаева, где проходил ремонтно-модернизационные работы.

Источник: Алексей Резников

Фото: ВМС ВС Украины

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка