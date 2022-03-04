Флагман Военно-Морских сил ВСУ фрегат Гетман Сагайдачный было решено затопить, чтобы он не достался российским войскам.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам главы Минобороны, корабль находился на ремонте.

– Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат Гетман Сагайдачный не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный. Главное сейчас – устоять, — подчеркнул Резников.

Фрегат Гетман Сагайдачный – многоцелевой корабль, флагман ВМС Украины. Он был спущен на воду в 1992 году, а в следующем году включен в боевой состав Военно-Морских сил.

Фрегат был назван в честь украинского гетмана Петра Сагайдачного.

В последнее время корабль находился в порту Николаева, где проходил ремонтно-модернизационные работы.

Источник: Алексей Резников

Фото: ВМС ВС Украины