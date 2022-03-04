Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, в котором упомянул обстрел российскими войсками Запорожской АЭС в Энергодаре.

– Мы пережили ночь, которая могла остановить историю Украины и Европы. Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию – крупнейшую в Европе. Она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции – это террор невиданного уровня. В Украине 15 атомных блоков, а у российских военных – полностью отбита память о Чернобыле, об этой мировой трагедии, – отметил он.

Также Владимир Зеленский обратился к россиянам и спросил, как такое вообще могло произойти. Он напомнил, что в 1986 году все вместе боролись с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.

Он призвал их выйти на улицы своих городов и сказать своим властям, что они хотят жить на земле без радиоактивного заражения.

Владимир Зеленский сообщил, что после обстрела российскими войсками Запорожской АЭС всю ночь он был на связи с лидерами других государств, чтобы мир реагировал на такие действия России.

Как следствие, Великобритания созывает Совбез ООН из-за этой атаки, МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) запускает свой центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования.

Однако Владимир Зеленский убежден: нужно немедленное усиление санкций против государства-ядерного террориста, нужно немедленное закрытие неба над Украиной, поскольку только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам.

Президент поблагодарил всех, кто охранял Запорожскую АЭС и пытался остановить врага. Также Владимир Зеленский обратился к местным жителям Энергодара и призвал их выгонять из города российских захватчиков.

– Враг завел на территорию Украины абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия РФ брошена против нашего народа. Но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает наше государство от этого нашествия. Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации, — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что российские войска целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, людей и жилые кварталы. Но наша оборона наносит врагу максимальные потери.

Президент в очередной раз подчеркнул, что российские захватнические войска не сломают украинцев и Украину. Они все равно проигрывают, потому что мы у себя дома.