На захваченных российскими войсками атомных объектах Украины (АЭС) сейчас руководят так называемые кадыровцы – чеченские боевики.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции глава фракции Слуга народа и участник украинской делегации для переговоров с РФ Давид Арахамия.

– Сейчас на этих атомных гражданских объектах руководят так называемые кадыровцы – чеченские боевики. Они убили несколько работников, которые учатся годами, контролировали ядерную безопасность. Мы вчера ночью, когда началась атака на эти объекты, доводили до всего мира, что не можем гарантировать, что сейчас в голове у этих чеченских боевиков. Они могут потом шантажировать и Россию, говорить: давайте независимость Чечне и тому подобное. Фактически конкретные террористические группировки захватили ядерные объекты, – подчеркнул Арахамия.

Нардеп уточнил, что украинская делегация на переговорах с РФ предложила создать бесконфликтную зону вокруг ядерных объектов в Украине. Однако подобная инициатива не получила поддержку.

– Мы на переговорах предлагали сделать бесполетную и в общем бесконфликтную зону на 30 км, чтобы не доставала артиллерия, вокруг всех ядерных объектов. Пока что военные с их стороны не подтвердили и говорили, что все нормально, мы контролируем Чернобыль и охраняем. И сразу произошло Запорожье (захват врагом территории Запорожской АЭС, — Ред.). Дальше может такое случиться, например, с Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, где тоже происходят бои. Поэтому мы считаем, что этот факт – это конкретная угроза международного терроризма на ядерных объектах, — отметил Арахамия.

Как известно, российские войска 24 февраля захватили территорию Чернобыльской АЭС, а в ночь на 4 марта – Запорожскую АЭС, которая находится возле города Энергодар и является самой большой в Европе.

При этом во время наступления вражеских войск и обстрела на Запорожской АЭС вспыхнул пожар. Спасатели несколько часов не имели возможности начать ликвидацию пожара на АЭС, поскольку российские захватчики продолжали обстрелы.

В связи с пожаром на Запорожской атомной электростанции президент Украины Владимир Зеленский обратился к международному сообществу. Он призвал Европу проснуться и подчеркнул, что в Чернобыле в 1986 году взорвался один энергоблок, а на Запорожской АЭС – таких шесть.

Также стоит отметить, что, несмотря на заявление Давида Арахамии об убийстве чеченскими боевиками нескольких работников АЭС, официального подтверждения этой информации пока нет.

Так, в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщили, что среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет.

В то же время в пресс-службе компании Энергоатом проинформировали, что во время ночного штурма Запорожской АЭС войсками РФ погибли трое украинских военных, еще двое получили ранения. В то же время персонал АЭС не пострадал.

Также не сообщалось о жертвах среди персонала Чернобыльской АЭС.

Источник: Львовская ОГА, Энергоатом, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины