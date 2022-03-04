НАТО сегодня обсудит внедрение запрещенной для полетов зоны над Украиной – СМИ

В пятницу, 4 марта, в НАТО будут обсуждать внедрение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Об этом изданию Onet.pl сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

– Министр иностранных дел Испании заявил, что НАТО будет обсуждать возможное введение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Обсуждение должно состояться в пятницу во время саммита военного Альянса под руководством США, – говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский призывает союзников ввести запрещенную для полетов зону над украинской территорией с помощью сил НАТО, или хотя бы предоставить нам самолеты для того, чтобы прекратить массовые ракетные обстрелы страны российскими агрессорами.