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Факты / Мир

НАТО сегодня обсудит внедрение запрещенной для полетов зоны над Украиной – СМИ

Анастасия Гевко редактор ленты
НАТО

В пятницу, 4 марта, в НАТО будут обсуждать внедрение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Об этом изданию Onet.pl сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

– Министр иностранных дел Испании заявил, что НАТО будет обсуждать возможное введение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Обсуждение должно состояться в пятницу во время саммита военного Альянса под руководством США, – говорится в сообщении. 

Напомним, президент Владимир Зеленский призывает союзников ввести запрещенную для полетов зону над украинской территорией с помощью сил НАТО, или хотя бы предоставить нам самолеты для того, чтобы прекратить массовые ракетные обстрелы страны российскими агрессорами.

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Фото: Depositphotos

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