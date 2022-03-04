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Факты / Украина

Не допустить ядерной катастрофы и закрыть небо над Украиной – Галущенко к США

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Не допустить ядерной катастрофы и закрыть небо над Украиной – Галущенко к США

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к министру энергетики США с просьбой не допустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной. Об этом он написал в своем Facebook.

На станции пожар и это может быть величайшей катастрофой за все время существования человечества! – подчеркнул Галущенко.

Ранее и.о. гендиректора Запорожской АЭС Игорь Мурашов сообщил о нарушении ядерной безопасности на станции в результате вражеских обстрелов. Об этом стало известно из официального Telegram-канала НАЭК “Энергоатом”.

“Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть огромные риски. На станции боевые действия. Реакторы в опасности”, – отметил он.

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Фото: Герман Галущенко

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