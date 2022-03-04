Под Броварами 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев уничтожила вражескую технику.

Об этом идет речь в сообщении наших военных.

Украинские защитники уничтожили четыре БМП, два танка. Одну бронемашину пехоты воины забрали в подразделение.

– Враг засел в деревне. Скрывает свою технику в городах и домах местных. Грабит магазины. Беснуется. Потому что видит свою броню, ставшую металлоломом и знает, что его ждет такая же участь! – говорится в сообщении.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные сбили российский самолет Су-30 над Ирпенем в Киевской области.

Ранее в Генштабе ВСУ назвали обновленные потери российских войск. С 24 февраля по 3 марта общие боевые потери агрессора ориентировочно составляют около 9 тыс. человек. Также захватчики потеряли 217 единиц танков, 900 боевых бронированных машин (ББМ) и 90 артиллерийских систем.

Фото: 72 ОМБр им. Чорных Запорожцев