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Факты / Украина

Под Мариуполем продолжается тяжелое сражение с превосходящими силами врага

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Под Мариуполем продолжается тяжелое сражение с превосходящими силами врага

— Защитники Мариуполя отразили уже четвертую атаку с восточного и западного направлений. Мы уничтожили несколько единиц бронетехники. Враг отступил для перегруппировки и возобновления атаки на Мариуполь, – сообщает в Telegram-канале полк Азов.

Также из города ко всем защитникам Украины и к обществу обратился заместитель командира полка Азов с позывным Калина.

— Большая группировка пытается прорвать линию обороны и ворваться в город. Сейчас важно удержать Мариуполь. Ведь это последний город, не дающий создать сухопутный коридор из России в Крым, – подчеркнул он.

Напомним, Мариуполь уже девятый день сражается с российской ордой. Не прекращаются тяжелые бои. Однако защитники города мужественно сражаются с превосходящими силами врага. Полк Азов, ВСУ, морская пехота, Национальная гвардия, пограничники, территориальная оборона, СБУ, другие силовые структуры и жители города не пускают российские колонны в город.

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