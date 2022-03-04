Оккупанты взяли в плен украинского военного летчика и используют его в пропагандистских роликах для российского ТВ. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Там подтвердили информацию о том, что летчик действительно украинский, из 299-й бригады тактической авиации, и подчеркнули:

Очевидно, что под давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с “братским” народом.

В ВСУ отметили, что не сомневаются в патриотизме и мужестве молодого пилота и призвали не вестись на “агрессивную тактику 2014-го года”.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что российские агрессоры взломали некоторые сайты региональных органов власти и местного самоуправления, а также разместили там ложь о якобы “капитуляции и подписании мирного договора с РФ”.

В СБУ призвали не верить фейкам, цель которых дезориентировать нас и посеять панику.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ