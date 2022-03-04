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Факты / Украина

Под угрозой расправы. РФ использует украинского пленника для пропаганды

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Оккупанты взяли в плен украинского военного летчика и используют его в пропагандистских роликах для российского ТВ. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Там подтвердили информацию о том, что летчик действительно украинский, из 299-й бригады тактической авиации, и подчеркнули:

Очевидно, что под давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с “братским” народом.

В ВСУ отметили, что не сомневаются в патриотизме и мужестве молодого пилота и призвали не вестись на “агрессивную тактику 2014-го года”.

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Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

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