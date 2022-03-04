Страна-агрессор Россия пытается устроить провокации в южных регионах Украины с участием “массовки” из временно оккупированного Крыма.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

По его информации, по югу Украины начали ездить автобусы с так называемыми “ряжеными” из Крыма.

– Российская Федерация отправила из Крыма несколько автобусов с жителями якобы наших Херсона, Мелитополя, других городов, сейчас временно находящихся под контролем РФ. И эти люди изображают радость от того, что они встречают российских оккупантов, — отметил Денисенко.

В качестве примера он привел инцидент в Мелитополе 3 марта. Российские захватчики привезли туда автомобиль с продуктами питания, после чего выстроили перед ним очередь из 50-60 человек.

– И фотографировали, как якобы счастливые жители Мелитополя, а на самом деле жители Крыма, привезенные сюда, благодарят “русский мир” за то, что их спасли от “украинской хунты”. Та же ситуация сейчас будет в Херсоне, в других городах, – предупредил Денисенко.

Он подчеркнул, что враг не смог найти среди украинцев предателей, а потому и прибегает к подобным провокациям с участием “ряженых” из оккупированного Крыма.

– Мы знаем, что это ложь, и об этом будет знать весь мир, – добавил Денисенко.