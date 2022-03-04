По данным ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области на территории области, в том числе и в зоне наблюдения Запорожской АЭС, уровень радиационного фона в пределах нормы. В настоящее время этот показатель составляет 13 мкР/час.
Согласно нормам радиационной безопасности Украины, это уровень является безопасным для населения.
Об этом сообщил во время брифинга представитель ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Отмечается, что в случае возникновения радиационной опасности, спасатели ГСЧС советуют:
- немедленно укрыться в доме
- плотно закрыть все щели и отверстия, которые есть в окнах
- плотно закрыть вентиляционные отверстия
- не употреблять в пищу продукты, которые на момент тревоги находились в открытом состоянии
- не паниковать
- слушать сообщения местных органов власти или подразделений ГСЧС, которые несут дежурство в зоне наблюдения.
Может так случится, что вы получите информацию от органов местной власти либо об экстренной эвакуации, либо другие советы и рекомендации, как действовать в такой ситуации.
Информация об уровне радиационного фона на территории области и в зоне наблюдения будет обновляться ежедневно на официальной странице ГСЧС в Facebook.