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Факты / Украина

Уровень радиационного фона в Днепропетровской области и в зоне наблюдения Запорожской АЭС – ГСЧС

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
радіация

По данным ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области на территории области, в том числе и в зоне наблюдения Запорожской АЭС, уровень радиационного фона в пределах нормы. В настоящее время этот показатель составляет 13 мкР/час.

Согласно нормам радиационной безопасности Украины, это уровень является безопасным для населения.

Об этом сообщил во время брифинга представитель ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Отмечается, что в случае возникновения радиационной опасности, спасатели ГСЧС советуют:

  • немедленно укрыться в доме
  • плотно закрыть все щели и отверстия, которые есть в окнах
  • плотно закрыть вентиляционные отверстия
  • не употреблять в пищу продукты, которые на момент тревоги находились в открытом состоянии
  • не паниковать
  • слушать сообщения местных органов власти или подразделений ГСЧС, которые несут дежурство в зоне наблюдения.

Может так случится, что вы получите информацию от органов местной власти либо об экстренной эвакуации, либо другие советы и рекомендации, как действовать в такой ситуации.

Информация об уровне радиационного фона на территории области и в зоне наблюдения будет обновляться ежедневно на официальной странице ГСЧС в Facebook.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области 

Фото: Depositphotos

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