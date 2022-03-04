Ровенские спасатели получили 11 грузовиков гуманитарной помощи от польских коллег. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, 3 марта ровенские спасатели получили боевую одежду, обувь, пожарные каски, пожарные рукава, тепловизоры, переносные генераторы, мотопомпы, фонари, пожарные стволы, медикаменты и другое имущество.

Кроме того, Республика Польша передала семь пожарных автомобилей и один медицинский автомобиль.

– Эта гуманитарная помощь усилит боеспособность подразделений северных, южных и центральных областей, работающих над ликвидацией пожаров и чрезвычайных ситуаций, вызванных военными действиями российских оккупантов, – говорится в сообщении ГСЧС.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили дополнительные потребности Украины в области безопасности, а еще экономической и гуманитарной поддержки нашей страны.