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Факты / Украина

Ровенские спасатели получили гуманитарный груз от польских пожарных

Марта Бондаренко редактор ленты
Ровенские спасатели получили гуманитарный груз от польских пожарных

Ровенские спасатели получили 11 грузовиков гуманитарной помощи от польских коллег. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, 3 марта ровенские спасатели получили боевую одежду, обувь, пожарные каски, пожарные рукава, тепловизоры, переносные генераторы, мотопомпы, фонари, пожарные стволы, медикаменты и другое имущество.

Кроме того, Республика Польша передала семь пожарных автомобилей и один медицинский автомобиль.

– Эта гуманитарная помощь усилит боеспособность подразделений северных, южных и центральных областей, работающих над ликвидацией пожаров и чрезвычайных ситуаций, вызванных военными действиями российских оккупантов, – говорится в сообщении ГСЧС.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили дополнительные потребности Украины в области безопасности, а еще экономической и гуманитарной поддержки нашей страны.

Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay

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