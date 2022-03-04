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Факты / Украина

Слуга народа опровергла фейк о том, что Зеленский выехал из Украины

Анастасия Гевко редактор ленты

Информация от российских агрессоров о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы покинул свою страну и выехал за границу, не соответствует действительности. Об этом сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

– Херсонщина! Оккупанты выдали очередной фейк о том, что президент Владимир Зеленский покинул Украину. Это не правда, – сказано в сообщении Елены Шуляк в канале в Telegram.

По ее словам, глава государства находится в столице, Киеве.

– Он со своим народом! То, что оккупанты транслируют на Херсонщине – это ложь, – сказала Шуляк.

Напомним, парламент Литвы призывает закрыть небо над ядерными объектами и гуманитарными коридорами в Украине.

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