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Факты / Мир

Нужно ли выключать свет во время войны: что нужно знать о светомаскировке

Анастасия Гевко редактор ленты
У центрі Києва зникло світло на двох вулицях

Центр противодействия дезинформации рекомендовал жителям Украины принять меры по светомаскированию своих домов. Это должно помочь уберечь жилые помещения от ударов в темное время суток.

Среди указанных мер назвали: выключение света в жилищах, зашторивание окон, погашение уличного освещения частных домов.

Однако, обратите внимание, что нужно выключать только освещение в домах и квартирах, но не другие электроприборы, которые потребляют энергию постоянно. Массовое отключение света и электроприборов усложнит балансирование энергосистемы Украины.

В сети ходит много фейков, связанных с энергопотреблением, в частности об отключении всех приборов и света в доме, при переподключении к энергосистемам Европы.

НЭК Укрэнерго просит потребителей не учавствовать в фейковых акциях по отключению света в вечернее время в поддержку Украины, которые являются информационными атаками российских оккупантов.

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