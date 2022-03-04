По состоянию на 7.00 радиационный фон на территории Запорожской области после пожара на Запорожской АЭС в Энергодаре остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.

В этом заверили в Запорожской областной военной администрации. Территориальные структурные подразделения областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава провели плановые мониторинговые исследования радиационного фона.

Радиационный гамма-фон не превышает свойственноо для этой территории природного:

город Энергодар – 9-12 мкР/час;

город Мелитополь – 9-12 мкР/час;

поселок городского типа К-Днепровка – 11.2 мкР/час;

город Бердянск, Орехов, Токмак, поселок городского типа Черниговка, Андреевка – 12.5 мкР/час;

город Пологи 11-14 мкР/час;

город Васильевка 16 мкР/час.

Также в Запорожской областной военной администрации сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами РФ.

Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации.

Пожар на Запорожской АЭС в Энергодаре вспыхнул ночью 4 марта после того, как ее обстреляли российские войска.

Возгорание произошло в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе. Огонь охватил три этажа здания – с третьего по пятый.

В 05.55 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в Энергодаре локализовали на площади 2 тыс. кв. м, а в 06.20 – ликвидировали. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.