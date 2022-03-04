Третий раунд переговоров между делегациями Украины и России может состояться уже в субботу-воскресенье, 5 или 6 марта.

Об этом сообщил на пресс-конференции советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Третий этап может быть либо завтра, либо послезавтра. Мы ожидаем, в постоянном контакте, на прямой связи. Когда будет ясно, что мы готовы, например, дальше говорить о прекращении огня, они готовы, мы едем буквально сейчас. Ради того, чтобы не убивали людей, мы готовы ехать в любое время и работать дальше, — заявил Подоляк.

Он также объяснил, почему переговоры проходят именно на территории Беларуси. По словам Подоляка, РФ отказывается встречаться на территории других государств.

– В Беларуси, потому что российская сторона отказывается от каких-либо других стран-посредников. Возможно, позже будет другая страна, потому что мы хотели взять опцию, например, Турции, Венгрии или Польши. Так как, к сожалению, Беларусь используется инфраструктурно в качестве плацдарма для атаки на наши города, — рассказал Подоляк.

По его словам, во время предварительных раундов переговоров была достаточно конструктивная обстановка, стороны озвучивали свои позиции, но пока нет какого-либо согласованного итогового документа.

– Причина этого – недооценка Зеленского и Украины в целом и завышенные ожидания (россиян, – Ред.) по отношению к себе… У нас есть еще один инструмент – это давление на Путина через его прямые коммуникации с лидерами других стран, – рассказал Подоляк.