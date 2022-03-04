Силовикам СБУ передали двух корректировщиков артиллерии, которые помогали путинским военным взорвать киевскую телевышку, расположенную на территории Бабьего Яра в Киеве. Диверсантов задержали охранники мемориала Холокоста.

Установлено, что места поражения Бабьего Яра в результате авиаудара — на расстоянии 20-30 метров от мест, где нацистские оккупанты расстреливали евреев, ромов и представителей других национальностей.

— Охрана Мемориала Холокоста Бабий Яр задержала корректировщика огня во время обстрела урочища и передала его СБУ. А сегодня, 4 марта, охранники Мемориала задержали у инсталляции Зеркальное поле еще одного корректировщика с маяками для артиллерии, — говорится в сообщении.

Никакой информации или фото задержанных нет. По предварительной информации, оба — граждане нашей страны.

Отметим, что ракетный удар, который российские войска нанесли по Киевской телебашне и соседнему зданию, задел территорию бывшего военного кладбища.

Там кроме жителей Киева, там также похоронены десятки красноармейцев и представителей компартии времен СССР.

Позиция Мемориального центра Бабий Яр

По официальным данным, 1 марта войска Российской Федерации нанесли три ракетных удара по территории Бабьего Яра. В результате бомбардировки погибли пятеро гражданских людей.

Путинские пособники целились в телебашню, однако один из авиаударов пришелся в спортивный комплекс, расположенный через дорогу от телевышки.

– Поскольку расстрелы в Бабьем Яру продолжались с 1941 по 1943 годы, и там в разных местах убили от 70 до 100 тысяч человек, мы можем рассматривать всю площадь урочища как территорию Холокоста, которую нельзя затрагивать, – отметил директор Центра Пространственных Технологий Максим Рохманийко.

В здании спортивного комплекса Авангард в Бабьем Яру планировалось создание Музея Холокоста в Украине и Восточной Европе.

Проект был запланирован Мемориальным центром Бабий Яр в рамках государственно-частного партнерства.