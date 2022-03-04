В Совете национальной безопасности и обороны заявляют о подготовке Россией дезинформационной кампании. Для этого оккупанты используют нашего пленного летчика.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.

По данным командования Воздушных Сил ВСУ, под давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а следует дружить с “братским” народом.

— Российская пропагандистская машина применяет брутальную тактику 2014-го года, когда из-за пыток кафиры заставляли пленных говорить то, что нужно российскому телевидению, — говорится в сообщении.

Командование Воздушных Сил ВСУ заявляет, что не сомневается в патриотизме и мужестве украинского пилота, за несколько дней успешно выполнившего не одну боевую задачу.