В ООН обеспокоены из-за ситуации с Запорожской АЭС

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло в пятницу, 4 марта, выразила обеспокоенность из-за ситуации в районе Запорожской АЭС. Она призвала к усилиям по предотвращению “ядерных инцидентов”.

– Генеральный секретарь с большой тревогой следил за сообщениями о столкновениях вблизи Запорожской атомной электростанции в Украине. Ведение военных действий вблизи ядерных объектов и другой важной гражданской инфраструктуры не только неприемлемо, но и крайне безответственно, – сказала Дикарло.

Она уточнила, что авария на Чернобыльской АЭС является многолетним примером того, что необходимо было гарантировать самые высокие стандарты безопасности на всех АЭС.

– Необходимо предпринять все усилия, чтобы избежать катастрофических ядерных инцидентов, – добавила она.

Напомним, Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе атомной станцией по установленной мощности. Расположена в Энергодаре.

Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построили по проекту В-320. Первый ввели в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.