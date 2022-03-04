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Факты / Украина

Ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена: и.о. гендиректора Мурашов о ситуации на станции

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Ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена: и.о. гендиректора Мурашов о ситуации на станции

И.о. гендиректора Запорожской АЭС Игорь Мурашов сообщил о нарушении ядерной безопасности на станции в результате вражеских обстрелов. Об этом стало известно из официального Telegram-канала НАЭК “Энергоатом”.

Мы делаем все возможное, но пожар идет, пожарных не допустили. Есть большие опасности. На станции боевые действия. Реакторы в опасности, – отметил он.

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Уже несколько часов самая большая атомная электростанция в Европе, находящаяся в городке Энергодар, находится под сильными обстрелами российских оккупантов. Надеяться нужно к лучшему, но все же стоит подготовиться к разным сценариям.

Раньше мы рассказывали, как поступать в случае радиационной аварии.

Фото: ЗАЭС

 

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