Уже несколько часов крупнейшая атомная электростанция в Европе, находящаяся в городке Энергодар, находится под сильными обстрелами российских оккупантов. Надеяться нужно на лучшее, но все же стоит подготовиться к разным сценариям, один из которых не выглядит слишком обнадеживающе:
Если Запорожская АЭС взорвется, этот взрыв будет в десять раз больше чем в Чернобыле, – написал в своем Twitter министр МИД Дмитрий Кулеба.
На всякий случай делимся основными советами Центра общественного здоровья Минздрава Украины о том, как поступать в случае радиационной аварии.
Первые действия
- Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания. Лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания, ведь радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий.
- Уберите внутрь домашних животных.
- Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.
- Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях.
- Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или в шкаф.
- Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.
- Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.
Самое безопасное местонахождение
На улицу выходить можно только при необходимости. А, если таковая есть, то нужно одеть респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки.
Не раздевайтесь на улице, не садитесь на землю, не купайтесь в открытых водоемах, не собирайте грибы или лесные ягоды, – отмечают в МОЗ.
По возвращении в укрытие необходимо осторожно снять верхний слой одежды, поместить его в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держать подальше от людей и домашних животных.
Остальную радиоактивную пыль следует тщательно вымыть в душе или под проточной водой с мылом и шампунем.
Вода и еда
Воду следует употреблять только из проверенных источников. Пока спасатели или власти не сообщат о безопасности водопроводной воды, можно употреблять только воду в бутылках. Однако МОЗ отмечает:
Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания.
Что касается питания, то безопасной считается только еда, хранившаяся в холодильнике или морозильной камере, или содержащаяся в герметичном контейнере (консервы, банки, бутылки, коробки и т.п.).
Йодопрофилактика
Профилактика с помощью препаратов стабильного йода является одной из мер индивидуальной защиты населения в случае радиационной аварии и преследует цель предотвращения или снижения поглощенной дозы в щитовидной железе.
Выглядит она следующим образом:
- Взрослые принимают по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия в течение 7 дней;
- Дети до 2-х лет — часть таблетки (0,04 г).
При отсутствии йодистого калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – 1-2 капли.
Ранее мы рассказывали, что работники Запорожской атомной электростанции призвали мировое сообщество и НАТО отреагировать на такие дерзкие действия российских оккупантов.
Ведь на одном из атомных блоков уже – пожар.