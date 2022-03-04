Уже несколько часов крупнейшая атомная электростанция в Европе, находящаяся в городке Энергодар, находится под сильными обстрелами российских оккупантов. Надеяться нужно на лучшее, но все же стоит подготовиться к разным сценариям, один из которых не выглядит слишком обнадеживающе:

Если Запорожская АЭС взорвется, этот взрыв будет в десять раз больше чем в Чернобыле, – написал в своем Twitter министр МИД Дмитрий Кулеба.

На всякий случай делимся основными советами Центра общественного здоровья Минздрава Украины о том, как поступать в случае радиационной аварии.

Первые действия

Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания. Лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания, ведь радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий.

Уберите внутрь домашних животных.

Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.

Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях.

Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или в шкаф.

Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.

Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Самое безопасное местонахождение

На улицу выходить можно только при необходимости. А, если таковая есть, то нужно одеть респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки.

Не раздевайтесь на улице, не садитесь на землю, не купайтесь в открытых водоемах, не собирайте грибы или лесные ягоды, – отмечают в МОЗ.

По возвращении в укрытие необходимо осторожно снять верхний слой одежды, поместить его в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держать подальше от людей и домашних животных.

Остальную радиоактивную пыль следует тщательно вымыть в душе или под проточной водой с мылом и шампунем.

Вода и еда

Воду следует употреблять только из проверенных источников. Пока спасатели или власти не сообщат о безопасности водопроводной воды, можно употреблять только воду в бутылках. Однако МОЗ отмечает:

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания.

Что касается питания, то безопасной считается только еда, хранившаяся в холодильнике или морозильной камере, или содержащаяся в герметичном контейнере (консервы, банки, бутылки, коробки и т.п.).

Йодопрофилактика

Профилактика с помощью препаратов стабильного йода является одной из мер индивидуальной защиты населения в случае радиационной аварии и преследует цель предотвращения или снижения поглощенной дозы в щитовидной железе.

Выглядит она следующим образом:

Взрослые принимают по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия в течение 7 дней;

Дети до 2-х лет — часть таблетки (0,04 г).

При отсутствии йодистого калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – 1-2 капли.

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Ранее мы рассказывали, что работники Запорожской атомной электростанции призвали мировое сообщество и НАТО отреагировать на такие дерзкие действия российских оккупантов.

Ведь на одном из атомных блоков уже – пожар.