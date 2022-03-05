Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)
Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.
О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.
Уже который день в Харькове не утихают вражеские обстрелы, из-за них страдают мирные жители. Люди вынуждены скрываться в подвалах домов, бомбоубежищах, метрополитене, покидать свои дома и выезжать за пределы города в поисках безопасного убежища.
Сотрудники полиции организуют эвакуацию и безопасное перемещение граждан, доставляют волонтерскую помощь, обеспечивают безопасность рабочих коммунальных служб во время ремонта поврежденных коммуникаций.
Украинские воины отбили аэропорт Кульбакино в Николаеве и подняли там сине-желтый флаг! Слава украинским защитникам! Слава Украине!
Українські воїни відбили аеропорт Кульбакіно в Миколаєві і підняли там Державний прапор ????????
Слава українським захисникам! Слава Україні!
Відео: Сухопутні війська ЗС України pic.twitter.com/lXevKUp0KP
— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 4, 2022
Под завалами домов в Бородянке Киевской области могут находиться около 100 людей. Об этом сообщила украинским СМИ пресс-секретарь управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
По ее словам, доступа к ним у спасателей пока нет. 3 марта группа спасателей ГСЧС выезжала в Бородянку и была обстреляна вражескими войсками.
Во время вторжения РФ ударами российской авиации в Бородянке было разрушено несколько жилых домов. После налетов по городу попыталась пройти техника России, но она была разбита ВСУ.
Украинские защитники выбили из Николаева российские войска. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжаются бои в окрестностях города.
4 марта в селе Мархаловка под Киевом в результате обстрелов загорелись более восьми частных жилых домов. Двое детей эвакуировали из-под завалов.
Пожар в частных жилых домах ликвидировали. Погибли пять человек (среди них есть трое детей), еще одна женщина возможно находится под завалами. Спасательные работы продолжаются.
Херсонщина! Россияне издали очередной фейк о том, что Владимир Зеленский якобы “покинул Украину”. На самом деле президент находится в Киеве вместе со своим народом!
Вооруженные силы защищают небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом.
Всего за время открытой войны сбито 34 самолета и 37 вертолетов противника, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что на захваченных ядерных объектах руководят кадыровцы. Они убили сотрудников, которые контролировали ядерную безопасность.
Под Киевом российско-оккупационные войска выпускают один за другим снаряды по жилым домам, в которых живут мирные украинцы.
В Киевской области продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники дают отпор вражеским войскам. В Киеве горит Софиевская Борщаговка.