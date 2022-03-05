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Факты / Украина
Юля Захарченко |
Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.

О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
18:58 - 04 марта

Уже который день в Харькове не утихают вражеские обстрелы, из-за них страдают мирные жители. Люди вынуждены скрываться в подвалах домов, бомбоубежищах, метрополитене, покидать свои дома и выезжать за пределы города в поисках безопасного убежища.

Сотрудники полиции организуют эвакуацию и безопасное перемещение граждан, доставляют волонтерскую помощь, обеспечивают безопасность рабочих коммунальных служб во время ремонта поврежденных коммуникаций.

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18:46 - 04 марта

Украинские воины отбили аэропорт Кульбакино в Николаеве и подняли там сине-желтый флаг! Слава украинским защитникам! Слава Украине!

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18:30 - 04 марта

Под завалами домов в Бородянке Киевской области могут находиться около 100 людей. Об этом сообщила украинским СМИ пресс-секретарь управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

По ее словам, доступа к ним у спасателей пока нет. 3 марта группа спасателей ГСЧС выезжала в Бородянку и была обстреляна вражескими войсками.

Во время вторжения РФ ударами российской авиации в Бородянке было разрушено несколько жилых домов. После налетов по городу попыталась пройти техника России, но она была разбита ВСУ.

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17:52 - 04 марта

Украинские защитники выбили из Николаева российские войска. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжаются бои в окрестностях города.

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17:14 - 04 марта

4 марта в селе Мархаловка под Киевом в результате обстрелов загорелись более восьми частных жилых домов. Двое детей эвакуировали из-под завалов.

Пожар в частных жилых домах ликвидировали. Погибли пять человек (среди них есть трое детей), еще одна женщина возможно находится под завалами. Спасательные работы продолжаются.

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16:43 - 04 марта

Херсонщина! Россияне издали очередной фейк о том, что Владимир Зеленский якобы “покинул Украину”. На самом деле президент находится в Киеве вместе со своим народом!

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16:31 - 04 марта

Вооруженные силы защищают небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом.

Всего за время открытой войны сбито 34 самолета и 37 вертолетов противника, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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16:01 - 04 марта

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что на захваченных ядерных объектах руководят кадыровцы. Они убили сотрудников, которые контролировали ядерную безопасность.

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15:49 - 04 марта

Под Киевом российско-оккупационные войска выпускают один за другим снаряды по жилым домам, в которых живут мирные украинцы.

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15:40 - 04 марта

В Киевской области продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники дают отпор вражеским войскам. В Киеве горит Софиевская Борщаговка.

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