Путин боится вылезти из своего бункера! Об этом утверждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, ссылаясь на запись встречи главы Кремля с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

По словам Центра противодействия дезинформации, при детальном рассмотрении видео можно убедиться, что оно было сделано с применением технологии хромакея, и добавляют:

Микрофон ненастоящий, как и вся “массовка” на видео. Пусть вас не удивляет сомнительное качество монтажа, все же в России прекратили поддержку все компании-поставщики современных графических редакторов.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают видео доказательством слухов о том, что Путин скрывается в своем бункере на горе Ямантау.

Это еще одно подтверждение, что Путин боится. Боится ответственности за то, что натворил, боится своего окружения и собственного народа, – утверждают там.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что среди соратников президента Российской Федерации Владимира Путина начался раскол.

Как сообщается, в настоящее время уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской агрессии в отношении Украины.

Фото: Президент России