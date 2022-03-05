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Факты / Украина

Фейковое видео Путина. Как глава Кремля обманывает россиян из бункера

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Фейковое видео Путина. Как глава Кремля обманывает россиян из бункера

Путин боится вылезти из своего бункера! Об этом утверждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, ссылаясь на запись встречи главы Кремля с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

По словам Центра противодействия дезинформации, при детальном рассмотрении видео можно убедиться, что оно было сделано с применением технологии хромакея, и добавляют:

Микрофон ненастоящий, как и вся “массовка” на видео. Пусть вас не удивляет сомнительное качество монтажа, все же в России прекратили поддержку все компании-поставщики современных графических редакторов.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают видео доказательством слухов о том, что Путин скрывается в своем бункере на горе Ямантау.

Это еще одно подтверждение, что Путин боится. Боится ответственности за то, что натворил, боится своего окружения и собственного народа, – утверждают там.

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Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что среди соратников президента Российской Федерации Владимира Путина начался раскол.

Как сообщается, в настоящее время уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской агрессии в отношении Украины.

Фото: Президент России

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