Транснациональная нефтегазовая корпорация Shell продолжает закупать нефть у России, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину. На это уже отреагировали в МИД Украины.

Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к Shell из-за покупки нефти.

– Мне сказали, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? – написал министр в Twitter.

Кулеба также призвал мировое сообщество потребовать от компаний разорвать деловые связи с РФ.

– Я призываю всех сознательных людей по всему миру требовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией, — написал министр.

Что известно о закупке Shell нефти у РФ

Как информирует американское агентство Bloomberg, Shell, являющаяся крупнейшей нефтяной компанией Европы, приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой.

И это несмотря на то, что множество других мировых компаний отказываются от сотрудничества с РФ из-за развязанной Кремлем полномасштабной войны против Украины.

По информации Bloomberg, стоимость российской нефти для Shell обошлась примерно на $28,50 за баррель дешевле, чем стоит эталонный сорт Dated Brent.

Партию продал транснациональный нефтетрейдер Trafigura Group. Shell приобрела груз с доставкой (т.е. корпорации не нужно заниматься вопросами транспортировки российской нефти).

Как отмечает Bloomberg, сделка Shell может стать переломным моментом для нефтяного рынка.

– Правительства до сих пор не запретили российскую нефть и газ, опасаясь роста цен. Сделка Shell, являющейся одним из крупнейших в мире нефтетрейдеров, может быть воспринята на остальном рынке как символический акт, — говорится в публикации.

В агентстве отмечают, что эта сделка является первым свидетельством того, что покупатели на нефть Urals найдутся, несмотря на вторжение РФ в Украину. В то же время, соглашение фиксирует значительную скидку, с которой России придется продавать свою нефть.

Так, российский нефтяной гигант Роснефть планирует провести крупный тендер на продажу 83 млн баррелей нефти марки Urals с поставками в апреле-октябре. Как сообщает Bloomberg, сделка Shell не связано с этим тендером. В то же время, она определяет своеобразный ценовой ориентир на российскую нефть после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации агентства, с момента оглашения Россией войны Украине нефть Urals продавалась со все большими скидками и до пятницы не привлекала участников торгов.

Стоит отметить, что 28 февраля в Shell объявили о намерении выйти из всех совместных предприятий, созданных с российским Газпромом.

4 марта в Shell напомнили об этих планах, но в то же время подтвердили, что продолжают закупать российскую нефть.

– Мы ошеломлены войной в Украине и четко заявили о своем намерении выйти из совместных предприятий со структурами Газпрома. Но в соответствии с действующими санкциями мы работаем над тем, чтобы и дальше безопасно поставлять энергию нашим клиентам. Мы также прекратили большую часть деятельности, связанной с российской нефтью. Тем не менее, сейчас мы закупаем ее и другие российские продукты для некоторых нефтеперерабатывающих и химических заводов, чтобы обеспечить продолжение производства необходимого топлива и продуктов, на которые люди и предприятия рассчитывают ежедневно, — заявили в корпорации.

В Shell уверяют, что будут и дальше сокращать использование российской нефти по мере того, как альтернативные сорта станут доступны для покупки. В то же время, в корпорации утверждают, что отказаться от нефти из РФ “очень сложно”, поскольку она “играет значительную роль в мировых поставках” и альтернатив “относительно мало”.

Из-за войны, которую Кремль начал против Украины, в России отказались работать ряд компаний и корпораций. Список компаний, покинувших российский рынок или ограничивших там свою работу можно просмотреть по ссылке.

Источник: Bloomberg, Shell, Дмитрий Кулеба