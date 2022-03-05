На 5 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины и Министерства социальной политики для гуманитарных нужд, было перечислено почти 10 млрд грн. Об этом заявили в пресс-службе НБУ.

Денежные средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества. В частности, более 2,8 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Как заявляют в Национальном банке, более 5,7 млрд. грн. из этой суммы уже перечислено на нужды наших военных.

В НБУ также напоминают:

Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

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