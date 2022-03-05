На въезде в Николаев взяли в плен 4 разведчиков РФ, их бронемашина уничтожена – МВД

Министерство внутренних дел сообщило об уничтожении бронеавтомобиля врага Тигр на въезде в Николаев. Кроме того, удалось взять в плен четырех российских разведчиков.

Это произошло во время боевого столкновения на блок-посту при въезде в город.

Захват провели николаевские гвардейцы совместно с ВСУ.

– Бойцам удалось взять в плен 4-х военнослужащих Российской Федерации из состава разведывательной группы (из них 1 офицер). Пленных передали сотрудникам СБУ, – говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД в Facebook.

Напомним, по данным Forbes, за время войны армия Украины уничтожила российскую военную технику на сумму 331,2 млрд. рублей или около 3 млрд. долларов.