ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Мир

На въезде в Николаев взяли в плен 4 разведчиков РФ, их бронемашина уничтожена – МВД

Анастасия Гевко редактор ленты
На въезде в Николаев взяли в плен 4 разведчиков РФ, их бронемашина уничтожена – МВД

Министерство внутренних дел сообщило об уничтожении бронеавтомобиля врага Тигр на въезде в Николаев. Кроме того, удалось взять в плен четырех российских разведчиков.

Это произошло во время боевого столкновения на блок-посту при въезде в город.

Захват провели николаевские гвардейцы совместно с ВСУ.

– Бойцам удалось взять в плен 4-х военнослужащих Российской Федерации из состава разведывательной группы (из них 1 офицер). Пленных передали сотрудникам СБУ, – говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД в Facebook.

Напомним, по данным Forbes, за время войны армия Украины уничтожила российскую военную технику на сумму 331,2 млрд. рублей или около 3 млрд. долларов.

Читайте
Украина уничтожила российской военной техники на $3 млрд – Forbes

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка