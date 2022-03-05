Российские агрессоры потерпели сокрушительное поражение в битве за Николаев. Воины ЗСУ очистили от врага не только город, но и аэродром Кульбакино.

Об этом на Telegram-канале ОГА сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

— Оккупантов выбили из города. У нас много трофейной техники. Мы их выбили не только из города, из Кульбакино, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона, — написал он.

Глава ОГА также сообщил, что орки голодные, скорее всего, по дороге будут просить есть.

Виталий Ким рекомендует накормить их, а потом произвести, так сказать, гражданское задержание.

По его словам, к сожалению, есть потери и среди мирного населения.

Сейчас в городе нет никакой вражеской техники. Город на замке.

Виталий Ким выразил огромную благодарность военным за их работу.

Источник: Виталий Ким