Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с командой WhatsApp разработали и постоянно обновляют чат-бот украинских спасателей.

С сегодняшнего дня, 5 марта, в чат-бот добавлены:

раздел радиация, где вы можете найти советы по действиям при радиационной угрозе, а также ознакомиться с картой радиационного фона на территории Украины

советы по оказанию первой помощи

постоянно обновляемая информация о пунктах помощи населению.

Команды ГСЧС и WhatsApp системно работают над улучшением интерфейса и призывают пользоваться только проверенной информацией.

Напомним, что Государственная служба по чрезвычайным ситуация Украины опубликовала список телефонов центров помощи беженцам и эвакуированным, размещенных в городах Украины. Телефоны работают в режиме горячей линии.