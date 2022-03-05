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Факты / Украина

Уровень радиации и оказание первой помощи: изменения в чат-боте украинских спасателей на WhatsApp

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
смартфони

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с командой WhatsApp разработали и постоянно обновляют чат-бот украинских спасателей.

С сегодняшнего дня, 5 марта, в чат-бот добавлены:

  • раздел радиация, где вы можете найти советы по действиям при радиационной угрозе, а также ознакомиться с картой радиационного фона на территории Украины
  • советы по оказанию первой помощи
  • постоянно обновляемая информация о пунктах помощи населению.
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Команды ГСЧС и WhatsApp системно работают над улучшением интерфейса и призывают пользоваться только проверенной информацией.

Напомним, что Государственная служба по чрезвычайным ситуация Украины опубликовала список телефонов центров помощи беженцам и эвакуированным, размещенных в городах Украины. Телефоны работают в режиме горячей линии.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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