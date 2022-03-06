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Факты / Украина

Российские военные покинули помещение Бородянского психоневрологического интерната

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Российские военные покинули помещение Бородянского психоневрологического интерната

Оккупанты покинули территорию Бородянского психоневрологического интерната, который они захватили накануне. Об этом в эфире марафона украинских телеканалов заявил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

Спецподразделение, которое зашло в этот диспансер где-то около 13 часов, в настоящее время освободило людей и вышло из помещения. Но они не оставили территорию населенного пункта, – рассказал он.

Ранее Кулеба допускал, что Бородянский психоневрологический интернат захвачен российскими войсками, которые вели оттуда артиллерийский огонь по позициям украинской армии.

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Раньше мы рассказывали о взрывах, которые звучали под Краматорском.

Общественный деятель, бывший заместитель Министра МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что это украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

Фото: Минобороны РФ

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