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Факты / Мир

Энергоатом: светомаскировка больше не нужна

Анастасия Гевко редактор ленты
У центрі Києва зникло світло на двох вулицях

Выключать свет в квартирах и на улицах в комендантский час больше не нужно, поскольку военные отработали все необходимые маневры, сообщает Энероатом.

В начале войны в Украине Центр противодействия дезинформации рекомендовал жителям Украины принять меры по светомаскированию своих домов. Это должно было помочь уберечь жилые помещения от ударов в темное время суток.

Среди указанных мер называли: выключение света в жилищах, зашторивание окон, погашение уличного освещения частных домов.

 

В сети ходит много фейков, связанных с энергопотреблением, в частности об отключении всех приборов и света в доме, при переподключении к энергосистемам Европы.

НЭК Укрэнерго просит потребителей не учавствовать в фейковых акциях по отключению света в вечернее время в поддержку Украины, которые являются информационными атаками российских оккупантов.

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