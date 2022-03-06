Выключать свет в квартирах и на улицах в комендантский час больше не нужно, поскольку военные отработали все необходимые маневры, сообщает Энероатом.

В начале войны в Украине Центр противодействия дезинформации рекомендовал жителям Украины принять меры по светомаскированию своих домов. Это должно было помочь уберечь жилые помещения от ударов в темное время суток.

Среди указанных мер называли: выключение света в жилищах, зашторивание окон, погашение уличного освещения частных домов.

В сети ходит много фейков, связанных с энергопотреблением, в частности об отключении всех приборов и света в доме, при переподключении к энергосистемам Европы.

НЭК Укрэнерго просит потребителей не учавствовать в фейковых акциях по отключению света в вечернее время в поддержку Украины, которые являются информационными атаками российских оккупантов.