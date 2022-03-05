В Белой Церкви в Киевской области российские войска обстреляли ракетами частный сектор. Об этом сообщил городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий.

По его словам, сейчас разбирают завалы на месте удара, идет поиск людей.

— Только что произошел ракетный удар, попали в частный сектор. Сейчас ищем людей. Будьте осторожны и слушайте сигнал тревоги, – сообщил он, обнародовав видео с места трагедии.

Тем временем ночь на 5 марта была относительно спокойной во всех областях. Вооруженные силы Украины вытесняют врага из того небольшого количества территории, где ему удалось продвинуться раньше.

Россия несет потери и не имеет желаемого успеха, поэтому меняет тактику и продолжает наносить удары по мирному населению и объектам критической инфраструктуры. В Харьковской области ночью продолжались обстрелы жилых районов областного центра.

В Житомирской области были воздушные тревоги, российские захватчики попали в завод. В Сумах с самого утра не прекращаются авиаудары. Российские войска разрушают жилые кварталы и инфраструктурные объекты.

Ознакомиться с интерактивной картой военных действий в Украине можно в нашем материале.