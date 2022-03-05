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Факты / Украина

В Харькове линию врага подвинули к государственной границе – ОГА

Татьяна Забожко редактор ленты
Знищена техніка РФ у Харкові

В Харькове Вооруженные силы Украины выдержали нападение агрессора и с отпора перешли к контрнаступлению.

Об этом в эфире спецпроекта национальных каналов сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

– Наши ВСУ заняли очень серьезные позиции. Линию врага они отодвинули в Сумском направлении от Харькова, полностью заняв позицию государственной границы, – отметил глава облгосадминистрации.

То же самое, говорит Олег Синегубов, украинские войска планируют сделать и в Дергачевском направлении.

– Понимая это, враг фактически потратил все свои наступательные ресурсы и не идет так массированно бронированной техникой. Просто прощупывает. К примеру, выйшли четыре-пять танков. Их наши ВСУ уничтожили, и они разбежались, – передает новости из

Таким образом, Вооруженные силы Украины уничтожили три вражеских танка, а четвертый, который российские военные просто покинули, перешел к ВСУ как трофей.

– Враг понимает, что он уже не пройдет и фактически эту войну проиграл. Ему ничего не остается, как коварно бить по жилым массивам и по центру города, – добавляет Олег Синегубов.

Заметим, что в течение 4 марта в Харькове шли ракетные и артиллерийские обстрелы по административным и жилым зданиям.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Олег Синегубов

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