В Харькове пожары в 10 многоэтажках, спасатели остановили тушение из-за обстрелов

В Харькове из-за авиаударов возникли пожары в 10 многоэтажках. Из-за обстрелов их тушение пришлось приостановить.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

– По состоянию на 17:00, 5 марта, в результате авиаударов микрорайона Северная Салтовка в Харькове предварительно повреждены 10 многоэтажных жилых домов с последующим возгоранием квартир на верхних этажах (количество домов уточняется), – говорится в сообщении.

Спасатели также добавили, что информация по пострадавшим выясняется. От ГСЧС привлекали 35 человек и 9 ед. техники, но в связи с постоянными обстрелами работы подразделений ГСЧС приостановлены.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российская сторона нарушает достигнутые договоренности: блокирует открытие “зеленых коридоров” из населенных пунктов, обстреливающих войска РФ, и не допускает гуманитарные грузы.