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Факты / Украина

Уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим гражданам: возвращайтесь – Зеленский

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим гражданам: возвращайтесь – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он убежден, что уже скоро мы сможем сказать украинским гражданам, которые были вынуждены уехать из страны, чтобы они возвращались.

– Нам удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе. Удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Фактически у нас больше нет границы с дружеской Польшей, потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ. Я уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других дружественных стран, — отметил он.

Глава государства сообщил, что поздно ночью говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с президентом Польши Анджеем Дудой. Он добавил, что безмерно благодарен каждому из них.

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