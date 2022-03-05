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Факты / Украина

ВСУ заставляют агрессора отступать и наносят сокрушительные удары — Генштаб

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
ВСУ заставляют агрессора отступать и наносят сокрушительные удары — Генштаб

На десятые сутки войны России против Украины наши Вооруженные силы продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных — контратакуют, заставляют агрессора отступать с потерями и наносят сокрушительные удары.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Украинские военные ведут упорные бои за освобождение наших городов от захватчиков.

Части и подразделения агрессора деморализованы, солдаты и офицеры продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя вооружение и технику. Активными боевыми действиями наносят потери противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя врагу свою гражданскую позицию и нанося ему психологическое поражение.

В Генштабе отметили, что, сталкиваясь с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий, российские военные продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым домам, больницам, детским садам, используют женщин, детей и пожилых людей как “живой щит”.

Также враг не оставляет попыток создать в собственном информационном пространстве картинку освободительного блицкрига, продолжает распространять тотальную ложь через подвластные СМИ, скрывает потери в личном составе и технике, блокируя доступ населения к правдивой и объективной информации.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов также заявил, что российский агрессор несет существенные потери на всех операционных направлениях.

Тем временем украинские военные и силы территориальной обороны на сегодня перехватили тактическую инициативу.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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