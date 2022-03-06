Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)
Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.
О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.
Мощный взрыв только что раздался в Киеве. По предварительной информации это была ракета, которую уничтожила наша система противовоздушной обороны.
Славянск, Полтава – воздушная тревога!!
В Харькове после обстрелов начался пожар в одном из домов.
В Харькове снова неспокойно! Раздается серия взрывов!
Чернигов – воздушная тревога!
Каменец-Подольский! Воздушная тревога, всем в укрытие!
Хмельницкий — воздушная тревога!
Житомир, Лубны – воздушная тревога!
Чернигов внимание – воздушная тревога!
В Киеве воздушная тревога!