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Вместе мы сила
Факты / Украина
Юля Захарченко |
Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.

О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
06:27 - 06 марта

Мощный взрыв только что раздался в Киеве. По предварительной информации это была ракета, которую уничтожила наша система противовоздушной обороны.

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06:10 - 06 марта

Славянск, Полтава – воздушная тревога!!

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05:24 - 06 марта

В Харькове после обстрелов начался пожар в одном из домов.

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05:09 - 06 марта

В Харькове снова неспокойно! Раздается серия взрывов!

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04:36 - 06 марта

Чернигов – воздушная тревога!

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03:02 - 06 марта

Каменец-Подольский! Воздушная тревога, всем в укрытие!

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02:35 - 06 марта

Хмельницкий — воздушная тревога!

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02:03 - 06 марта

Житомир, Лубны – воздушная тревога!

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01:59 - 06 марта

Чернигов внимание – воздушная тревога!

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01:57 - 06 марта

В Киеве воздушная тревога!

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