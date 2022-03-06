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Факты / Украина

Время фиаско Кремля уже близко – Резников

Татьяна Забожко редактор ленты
олексій резніков

Борьба Украины за весь мир длится более 10 дней – 244 часа, подсчитал министр обороны Алексей Резников.

За это время, говорит глава ведомства, руководство страны перевело экономику страны на военные рельсы.

– Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие.

Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы были эвакуированы, найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду, – обратился к украинцам Алексей Резников.

По его словам, ситуация на позициях контролируется. На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает, тем самым пополняя наш “парк” техники.

– Враг погибнет от своего же оружия. Кремль пока не желает принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко. Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит откровение, как и к некоторым российским олигархам, – утверждает министр обороны.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: УНИАН

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