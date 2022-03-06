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Факты / Мир

Добровольцы из 52 стран мира записались в Иностранный легион для защиты Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
дмитро кулеба

Ветераны и добровольцы из 52 стран мира записались в состав интернационального легиона для защиты Украины от полномасштабного вторжения Российской Федерации. 

Об этом во время брифинга 6 марта сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодняшний день к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран, это их желание, которое они изъявили, мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем, это их добровольная готовность воевать на стороне добра, – сообщил Дмитрий Кулеба.

Он также уточнил, что на данный момент общее число заявок достигает 20 тысяч.

Напомним, 24 февраля в 5 утра президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале так называемой военной операции против Украины. 

До этого российское правительство множество раз заявляло, что Россия не планирует нападать на Украину.

При этом Кремль месяцами стягивал к украинским войскам технику и войска под видом “военных учений”.

Агрессия РФ против Украины продолжается уже 11-й день.

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