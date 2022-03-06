Под Мариуполем уничтожены почти 30 российских военных, двое взяты в плен

Російські загарбники 6 березня понесли великі втрати на Маріупольському напрямку, де ЗСУ провели контратаку противника, повідомляє командування Сухопутних військ України.

Українські війська знищили три ворожі танки, чотири БМП, два Тигра та близько 30 російських військових.

Ще двох російських танкістів захопили в полон, один із них – офіцер, командир взводу.

Сьогодні РФ вдруге проігнорувала домовленість про тишу на час проведення евакуації мирних мешканців Маріуполя і продовжувала обстріли міста.

Зокрема ворог стріляв по Маріуполю з важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 Буратіно, застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію.