Российская армия создала живой щит из жителей одного из сел Тростянецкой общины Сумской области.

По информации главы облгосадминистрации Дмитрия Живицкого, сделали это захватчики для охраны развернутой зенитно-ракетной системы С-300 среднего радиуса действия.

В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, максимальная дальность системы может достигать 150, 200, 300 километров.

Предназначена для непосредственного прикрытия войск, находящихся вблизи противника, прежде всего, от баллистических ракет, самолетов и других целей.

Село в Тростянецкой общине агрессоры заняли 5 марта. Почти у каждого двора на центральной и близлежащих улицах стоит российский танк.

Напомним, что в этот же день российские военные обстреляли такси с гражданскими людьми вблизи села Пустовойтовка Сумской области.

Водитель погиб на месте, а женщина и ее 17-летний сын, которые были в салоне авто, – сейчас в больнице.

Один человек погиб и двое получили ранения после обстрела местной заправки в Ромнах.

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Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий