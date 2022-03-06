Российская армия создала живой щит из жителей одного из сел Тростянецкой общины Сумской области.
По информации главы облгосадминистрации Дмитрия Живицкого, сделали это захватчики для охраны развернутой зенитно-ракетной системы С-300 среднего радиуса действия.
В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, максимальная дальность системы может достигать 150, 200, 300 километров.
Предназначена для непосредственного прикрытия войск, находящихся вблизи противника, прежде всего, от баллистических ракет, самолетов и других целей.
Село в Тростянецкой общине агрессоры заняли 5 марта. Почти у каждого двора на центральной и близлежащих улицах стоит российский танк.
Напомним, что в этот же день российские военные обстреляли такси с гражданскими людьми вблизи села Пустовойтовка Сумской области.
Водитель погиб на месте, а женщина и ее 17-летний сын, которые были в салоне авто, – сейчас в больнице.
Один человек погиб и двое получили ранения после обстрела местной заправки в Ромнах.
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Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий