Военно-политическая обстановка вокруг Украины остается контролируемой руководством страны и руководством Вооруженных сил.

В этом на брифинге заверил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, ночью российские войска наносили воздушные ракетные авиационные удары по городам Киев, Житомир, Коростень, Староконстантинов, Чернигов и Харьков.

– Ситуация вокруг Киева остается напряженной. Наши войска наносят ракетные артиллерийские удары по подразделениям противника к северо-западу от столицы. По гуманитраным соображениям наши войска заняли другую позицию в городах Буча и Гостомель, чтобы не подставлять мирных жителей под неизбирательные удары артиллерии противника, – объяснил он.

Также Алексей Арестович добавил, что Чернигов держится, сбивает самолеты противника и отбивает наземные атаки. В Сумах враг пытается продвинуться поближе к городу.

В Харькове украинские военные перешли в контратаку, отбили российских захватчиков и сейчас укрепляются на северных рубежах. В районе Брянки (зона ООС) украинские войска отбили мощную попытку наступления противника, в результате чего тот понес огромные потери.

Алексей Арестович сообщил, что Мариуполь тоже держится. В то же время в Херсоне агрессор немного отступил от города и контролирует его небольшими подразделениями, жители оказывают общественное сопротивление.

Кроме того, российские войска пытаются продвинуться в сторону Николаева и Вознесенска, пытаясь создать угрозу Южноукраинской АЭС, но ситуацию контролируют Вооруженные силы.

Достойно держится и Николаев, который 5 марта отбил несколько попыток атаки и уничтожил вертолетный десант противника. В то же время Одесса ведет противовоздушную и морскую оборону. Наши военные уже сбили по меньшей мере два самолета противника.

В целом российские войска концентрируют свои усилия на том, чтобы продвинуться к северу от Николаева. Также фиксировали их попытку продвинуться от Харькова до Днепра. Но украинские военные дали достойный отпор российским захватчикам.