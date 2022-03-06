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Факты / Украина

Ситуация в Энергодаре и на АЭС: сложно, но под контролем

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Запорізька АЕС

Cитуация сложная, но контролируемая, сообщают в Запорожской областной военной администрации.

Ситуация в Энергодаре 5.03.2022 по состоянию на 18:00 – ВСУ. Сейчас на площадке Запорожской АЭС находятся оккупанты. В самом городе, по информации ВСУ, их нет. Город находится в осаде.

Персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации, а мэр Дмитрий Орлов организует все процессы жизнедеятельности в городе Энергодар. — спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев

Ранее сообщалось, что Российско-оккупационные войска частично вышли из Энергодара в Запорожской области.

Фото: УНИАН

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