Ситуация в Энергодаре и на АЭС: сложно, но под контролем

Cитуация сложная, но контролируемая, сообщают в Запорожской областной военной администрации.

Ситуация в Энергодаре 5.03.2022 по состоянию на 18:00 – ВСУ. Сейчас на площадке Запорожской АЭС находятся оккупанты. В самом городе, по информации ВСУ, их нет. Город находится в осаде.

Персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации, а мэр Дмитрий Орлов организует все процессы жизнедеятельности в городе Энергодар. — спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев