В Мариуполе с 12.00 6 марта начинается эвакуация мирного населения. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По его словам, с 10.00 до 21.00 будет установлен режим тишины, а с 12.00 начинается эвакуация мирного населения.

Гуманитарный “зеленый” коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет происходить с трех точек муниципальными автобусами:

СК Ильичевец (пр. Нахимова, 53);

Драмтеатр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Всех жителей предупреждают, что передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами).

В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Водителей просят максимально способствовать эвакуации мирного населения – брать с собой людей и заполнять транспорт максимально.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

5 марта российские войска нарушили договоренности о режиме тишины и обстреляли город Волноваха, откуда должны были эвакуировать мирных жителей.

Также на 5 марта была запланирована эвакуация мирного населения из Мариуполя. Но в Мариупольском городском совете были вынуждены ее перенести, поскольку российская сторона продолжила обстрел как самого Мариуполя, так и его окрестностей.