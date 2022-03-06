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Факты / Украина

В Сумской области обстреляли такси с гражданскими. Есть погибший и раненые

Татьяна Забожко редактор ленты
швидка допомога

Российские военные, стоявшие колонной на дороге недалеко от села Пустовойтовка Сумской области, обстреляли такси с гражданскими людьми.

Чрезвычайное происшествие случилось вечером 5 марта, сообщает глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Карета скорой смогла приехать к пострадавшим, но ее долго не пропускали российские военные.

Известно, что водитель скончался на месте. Женщина и ее 17-летний сын, которых перевозил таксист, – сейчас в больнице.

В этот же день в Ромнах русские военные обстреляли местную заправку. В результате один человек с украинской стороны погиб, еще двое – ранены.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: УНИАН

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