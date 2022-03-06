Российские военные, стоявшие колонной на дороге недалеко от села Пустовойтовка Сумской области, обстреляли такси с гражданскими людьми.
Чрезвычайное происшествие случилось вечером 5 марта, сообщает глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
Карета скорой смогла приехать к пострадавшим, но ее долго не пропускали российские военные.
Известно, что водитель скончался на месте. Женщина и ее 17-летний сын, которых перевозил таксист, – сейчас в больнице.
В этот же день в Ромнах русские военные обстреляли местную заправку. В результате один человек с украинской стороны погиб, еще двое – ранены.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Дмитрий Живицкий