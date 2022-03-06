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Факты / Украина

Украинцы воюют за то, где пройдет граница между жизнью и рабством – Зеленский

Валентина Летяк редактор ленты
Украинцы воюют за то, где пройдет граница между жизнью и рабством – Зеленский

Президент Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам, сказал, что они уже выбороли свое будущее и сейчас воюют за наше сегодня.

– Украинцы! Мы уже завоевали наше будущее. Но еще боремся за наше сегодня. Сражаемся за то, где пройдет граница между жизнью и рабством. И это не только наш выбор, – заявил глава государства, отметив, что граждане России сейчас тоже делают этот выбор.

Поэтому он эмоционально обратился также к россиянам:

– Сегодня, завтра, в ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. Соцсети, друзья, знакомые и нет, коллеги и родственники. Вас должны услышать! Мы, украинцы, – мы хотим мира!

Граждане России! Для вас это борьба не только за мир в Украине! Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали.

Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии. Не молчите!

А украинцам Зеленский сказал, что страна уже выстояла и готовится к восстановлению, формируются четыре специальных фонда.

– Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Фонд обновления и трансформации экономики. Фонд обслуживания и погашения госдолга. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса. И это только начало. А сейчас еще нужны силы, мудрость, воля, победа. Нужен мир! Слава Украине! – подытожил президент.

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Фото: Офис президента

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