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Факты / Украина

Украинские ІТ-специалисты запустили сайт Ukraine Helpers для гумпомощи со всего мира

Наташа Тарчевська редактор ленты
Украинские ІТ-специалисты запустили сайт Ukraine Helpers для гумпомощи со всего мира

В Украине официально начала проверенная платформа для скорой и эффективной гуманитарной помощи Ukraine Helpers. При поддержке МИДа Украины ее создала команда украинских предпринимателей и специалистов в сфере ИТ.

Сайт Ukraine Helpers разработан для миллионов иностранцев, желающих помочь украинцам во время войны с путинскими захватчиками.

По состоянию на 6 марта платформа Ukraine Helpers доступна только на английском, другие языки будут добавлены в ближайшее время.

На этом сайте вы можете найти информацию о:

– соответствующий перечень необходимых вещей по запросам официальных украинских организаций;
– каталог адресов складов в разных странах мира, способных сохранять гуманитарную помощь. Вы можете найти их на карте, специально разработанной для этой задачи;
– каталог проверенных благотворительных фондов и организаций в Украине и других странах, через которые вы можете отправлять финансовую помощь.

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