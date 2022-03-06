С начала вторжения России в Украину (24 февраля) по состоянию на 4 марта количество жертв среди мирного населения Украины составило 1 058 человек. Из них 351 человек погиб, еще 707 — получили ранения.

Такие данные озвучило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В частности, в результате нападения российских захватчиков был убит 71 мужчина, 41 женщина, 8 мальчиков, 4 девочки, 10 детей и 217 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди раненых 58 мужчин, 40 женщин, 11 девочек, 2 мальчика, 23 ребенка и 573 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В Донецкой и Луганской областях жертвами российской агрессии стал 471 человек (86 убитых и 385 раненых). На подконтрольной Украине территории жертвами стали 355 мирных жителей (63 убитых и 292 раненых). На временно оккупированной территории это количество составляет 116 жертв (23 убитых и 93 раненых).

В других областях Украины (Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Житомирской областях) из-за действий агрессора пострадали 587 человек (265 убитых и 322 пострадавших).

В ООН добавили, что большинство жертв среди гражданского населения объясняется применением российскими войсками средств взрывного действия с большой площадью поражения, в частности, обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетно-авиационной техники.

Также в организации убеждены, что реальные цифры жертв среди гражданского населения значительно выше, но подсчитать их из-за активных боевых действий сложно.

Источник: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека