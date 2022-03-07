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Факты / Украина
Юля Захарченко |
Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.

О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
06:58 - 07 марта

Последствия ночного обстрела мирного Николаева российскими военными.

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06:52 - 07 марта

Российские военные обстреляли жилые кварталы Харькова. Пострадал частный сектор. Информации о погибших и раненых сейчас нет.

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06:40 - 07 марта

Утро для николаевских спасателей было тяжелым и напряженным. Вражеские обстрелы жилых кварталов и в пригороде Николаева привели к пожарам.

Фото: ГСЧС

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06:34 - 07 марта

Жители Николаева сообщают, что взрывы слышны во всех районах города. Жители пишут в соцсетях, что в некоторых домах пропал свет.

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05:56 - 07 марта

По оперативным данным Национальной полиции, в ближайшее время планируется атака противника на Харьков. Уважаемые харьковчане, немедленно направляйтесь в укрытие, не выходите при обстреле. Берегите свою жизнь!

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05:34 - 07 марта

ВНИМАНИЕ! В Киеве, Чернигове и Виннице объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

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05:28 - 07 марта

В 5.15 по Николаеву вражеские войска ударили реактивными системами залпового огня.

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05:20 - 07 марта

В Виннице – воздушная тревога. Эфир был прерван, чтобы сообщить об угрозе местных жителей. Немедленно направляйтесь в укрытие!

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04:49 - 07 марта

В Броварском районе под Киевом бойцы спецподразделения КОРД из ручного противотанкового гранатомета уничтожили два вражеских танка агрессора. Потерь среди личного состава полиции нет.

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04:36 - 07 марта

Российская колонна, растянувшаяся на 65 км возле Киева, стоит на месте.

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