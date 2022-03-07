Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)
Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.
О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.
Последствия ночного обстрела мирного Николаева российскими военными.
Российские военные обстреляли жилые кварталы Харькова. Пострадал частный сектор. Информации о погибших и раненых сейчас нет.
Утро для николаевских спасателей было тяжелым и напряженным. Вражеские обстрелы жилых кварталов и в пригороде Николаева привели к пожарам.
Жители Николаева сообщают, что взрывы слышны во всех районах города. Жители пишут в соцсетях, что в некоторых домах пропал свет.
По оперативным данным Национальной полиции, в ближайшее время планируется атака противника на Харьков. Уважаемые харьковчане, немедленно направляйтесь в укрытие, не выходите при обстреле. Берегите свою жизнь!
ВНИМАНИЕ! В Киеве, Чернигове и Виннице объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!
В 5.15 по Николаеву вражеские войска ударили реактивными системами залпового огня.
В Виннице – воздушная тревога. Эфир был прерван, чтобы сообщить об угрозе местных жителей. Немедленно направляйтесь в укрытие!
В Броварском районе под Киевом бойцы спецподразделения КОРД из ручного противотанкового гранатомета уничтожили два вражеских танка агрессора. Потерь среди личного состава полиции нет.
Российская колонна, растянувшаяся на 65 км возле Киева, стоит на месте.